Grüne kritisieren schwarz-blauen Tunnelblick

Massive Einbußen

Damit sprachen die beiden die Kürzungen im Sozialbereich an. Erst vor wenigen Tagen beklagte das Vorarlberger Kinderdorf eine Reduzierung des Budgets um 900.000 Euro. Auch andere soziale Einrichtungen müssen ihre Angebote zurückfahren, weil der Sparstift angesetzt wurde. Zadra und Hammerer führen etwa das aks (Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin) an, das ebenfalls mit massiven finanziellen Einbußen (rund eine Million Euro) zurechtkommen und infolgedessen unzählige Therapiestunden für Kinder und Jugendliche streichen musste. „Die Familienfassade der schwarz-blauen Landesregierung kommt ordentlich ins Bröckeln. Während bei der Tunnelspinne keine Sekunde über Sparmaßnahmen nachgedacht wird, kürzt sie bei der Gesundheit von Kindern und lässt Hunderte junge Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, im Regen stehen“, kritisieren die Grünen.