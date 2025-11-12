Vorteilswelt
NHL

Overtime-Krimi! Marco Rossi verliert mit Minnesota

US-Sport
12.11.2025 10:13
Marco Rossi
Marco Rossi(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Patrick Smith)

Die Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Marco Rossi haben am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in der Overtime verloren. 

Die Gastgeber mussten sich den San Jose Sharks mit 1:2 beugen, Rossi blieb wie schon am Sonntag erneut ohne Scorerpunkt. Den Siegestreffer für die Sharks erzielte Collin Graf nach 2:41 Minuten in der Verlängerung. Für die „Haie“ war es der vierte Sieg en suite.

Ebenfalls einen Lauf hat die Colorado Avalanche. Sie besiegte in Denver auf eigenem Eis die Anaheim Ducks 4:1 und hat nun auch vier Spiele en suite bzw. sechs der vergangenen sieben Matches gewonnen. Colorado ist mit 27 Punkten aktuell bestes NHL-Team.

