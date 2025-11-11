Ein Feuerwehrbus für die Offene Jugendarbeit

Ausflug zum Kartfahren

„Die Jugendarbeit ist ein zentraler Baustein für ein gutes Miteinander in unserer Stadt. Wenn junge Menschen ernst genommen und unterstützt werden, wirkt das präventiv und stärkt das soziale Gefüge“, betont Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP). Der neue Bus sei ein sichtbares Zeichen dafür, „wie wichtig Feldkirch die Arbeit mit Jugendlichen ist“. Ein erstes Mal zum Einsatz gekommen ist das neue Fahrzeug bereits – es ging zum Kartfahren!