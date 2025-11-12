Weiter warten auf erste Punkte in der Königsklasse

„Bisher hatten wir nur Top-Teams, mal schauen, wie wir uns gegen Valerenga präsentieren können“, sagt St. Pölten-Stürmerin Carina Brunold im Hinblick auf das Duell in der vierten Runde der Ligaphase am Mittwoch beim norwegischen Meister in Oslo, „Chelsea war schwierig für uns – ein großes Team, ein großer Name. Von uns dagegen spielen viele das erste Mal in der Champions League, da war ein Unterschied bemerkbar.“