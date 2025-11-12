Vorteilswelt
Fahrzeug kippt um

Landwirt stürzt beim Mistausfahren über Böschung

Vorarlberg
12.11.2025 18:55
Die Polizei war mit zwei Streifen und vier Einsatzkräften vor Ort.
Die Polizei war mit zwei Streifen und vier Einsatzkräften vor Ort.

Schöner Mist! Das Ausbringen des selbigen endete am Mittwoch gegen 12 Uhr auf einer Wiese in Egg für einen 67-jährigen Landwirt mit einem arg beschädigten Traktor. Er selbst überstand das Malheur glücklicherweise unverletzt. 

Das Unglück ereignete sich, als das vollbeladene Fahrzeug des Landwirts  plötzlich nach links kippte. Es überschlug sich mehrmals und kam nach etwa acht Metern unterhalb einer Böschung zum Stillstand. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt, ein Alkotest verlief negativ.

Feuerwehr half bei Bergung
Am Traktor entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Feuerwehr Egg war mit zwei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrkräften vor Ort, sicherte den Schlepper gegen weiteres Abrutschen und barg das Fahrzeug anschließend. 

Vorarlberg
