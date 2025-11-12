Schlagabtausch nach einem Jahr Schwarz-Blau

In der Folge erweiterte SPÖ-Klubobmann Mario Leiter die Liste jener Themen, die in der Vergangenheit für Unmut bei den Oppositionsparteien gesorgt hatten und verwies auf die „Öffi-Strafgebühr“ für jene, die sich ihr Ticket erst im Bus kaufen wollen, auf die zugesagte, aber nie ausbezahlte Förderung für die Wildtierhilfe und auf fehlende leistbare Wohnungen. Auch er ging auf die geplante Verlagerung der Geburtshilfe ein und verwies auf eine entsprechende Petition für den Erhalt der Abteilungen. „Über 21 Prozent der Wahlbeteiligten haben diese unterschrieben“, betonte er.