Rekordmeister will im Duell mit Schwaz zuschlagen

Tanaskovic weiß um Qualitäten

Die Tiroler konnten zuletzt im Heimspiel gegen Graz einen hauchdünnen 34:33-Sieg einfahren und liegen in der Tabelle mit einem Zähler mehr als der zehntplatzierte Rekordmeister auf Position sieben. „Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität, sie verteidigen aggressiv und laufen die gesamten 60 Minuten durch“, weiß Tanaskovic. „Es wird nicht einfach, gegen sie zu gewinnen. Aber wir spielen zu Hause und diesen Vorteil wollen wir nutzen.“