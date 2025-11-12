Vorteilswelt
Nach bitterem Remis

Rekordmeister will im Duell mit Schwaz zuschlagen

Vorarlberg
12.11.2025 07:25
Bregenz‘ Srdjan Predragovic will mit seinen Teamkollegen zwei Punkte holen.
Bregenz‘ Srdjan Predragovic will mit seinen Teamkollegen zwei Punkte holen.(Bild: GEPA)

Kaum Zeit zur Erholung blieb den Bregenzer Handballern! Nachdem man am Samstag noch bei Meister UHK Krems in Niederösterreich engagiert war, geht es heute bereits vor den eigenen Fans im West-Duell gegen die Adler aus Schwaz. Dabei sollte die letzte Partie eigentlich keine Rolle spielen...

Noch ist das unglückliche 26:26-Remis bei Meister Krems – immerhin lag man knapp sechs Minuten vor der Schlusssirene noch mit drei Toren voran – nicht aus den Köpfen der Bregenzer. „Wir hätten uns sicherlich den Sieg verdient“, ist auch Headcoach Marko Tanaskovic überzeugt. Dennoch soll bis zum heutigen Heimspiel gegen Schwaz (19/live im Stream auf SPORT Krone) der Fokus ganz auf den Tirolern liegen.

Nach der kräftezehrenden Partie in Niederösterreich stand in den vergangenen Tagen die Regeneration im Mittelpunkt. „Schwaz hatte einen Tag mehr Ruhezeit als wir, aber das muss keine große Rolle spielen“, sagt Tanaskovic.

Tanaskovic weiß um Qualitäten
Die Tiroler konnten zuletzt im Heimspiel gegen Graz einen hauchdünnen 34:33-Sieg einfahren und liegen in der Tabelle mit einem Zähler mehr als der zehntplatzierte Rekordmeister auf Position sieben. „Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität, sie verteidigen aggressiv und laufen die gesamten 60 Minuten durch“, weiß Tanaskovic. „Es wird nicht einfach, gegen sie zu gewinnen. Aber wir spielen zu Hause und diesen Vorteil wollen wir nutzen.“

