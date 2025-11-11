Feldkirch erhält drei neue Bahnhaltestellen

Ziel der Nahverkehrsoffensive in Feldkirch ist es, den öffentlichen Verkehr kundenfreundlicher, barrierefreier und zukunftsfähiger zu gestalten. Gleich drei Haltestellen – nämlich in Tosters, Altenstadt und Gisingen – werden in den kommenden Jahren neu errichtet bzw. umgebaut. Das erste sichtbare Projekt ist die neue Haltestelle im Stadtteil Tosters, deren Realisierung dieser Tage beginnen wird. Die neue Haltestelle ersetzt die bestehende in Tisis. Die Verlegung bringt drei große Vorteile: Zum einen ist künftig das Landeskrankenhaus Feldkirch besser erreichbar, zum anderen ermöglicht die neue Haltestelle in Tosters eine stärkere Anbindung an den städtischen Busverkehr. Und nicht zuletzt verkürzt sich für viele Anwohner der Weg. Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) betont, dass mit dem Projekt ein langjähriger Wunsch der Bevölkerung erfüllt werde.