Chryssanthi Kavazi hat 28 Babykilos abgenommen

Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Schauspielerin Chryssanthi Kavazi freuen. Kavazi sei nach ihrer Babypause im September für die Dreharbeiten ans Set der RTL-Serie zurückgekehrt, teilte der Sender mit.
Ab dem 19. November sei die 36-Jährige endlich wieder als Laura Bachmann zu sehen. Ihr Comeback verspreche große Emotionen, hieß es dort weiter.
Die Seriendarstellerin hatte 2024 ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Kavazi und ihr Ehemann, der Schauspieler Tom Beck („Alarm für Cobra 11“), waren bereits 2019 Eltern eines Sohnes geworden. Das Kollegenpaar ist seit 2018 verheiratet.
„Wollte wieder in meine alten Sachen passen“
Der „Bild“-Zeitung verriet Kavazi unterdessen, dass sie während ihrer Schwangerschaft 28 Kilo zugenommen habe, doch jetzt endlich wieder in Topform sei. „Mein Körper hat sich an die Babykilos geklammert. Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, um langsam wieder in meine alte Figur zurückzukommen.“
Dass es dieses Mal nicht so leicht war, wieder zur alten Figur zurückzukehren wie nach der ersten Geburt, sei nicht einfach für sie gewesen. „Es wäre gelogen zu sagen, dass es mich nicht gestresst hat“, so die Serien-Darstellerin, die im Kampf gegen die Babykilos unter anderem auf Yoga und eine ausgewogene Ernährung setzte. „Ich wollte auch wieder in meine alten Sachen passen. Aber man darf sich als Mutter keinen Druck machen.“
Anna Menden verabschiedet sich in Babypause
Die eine kommt, die andere geht: Wie RTL am Dienstag mitteilte, hatte die schwangere Anne Menden in der vergangenen Woche ihren letzten Drehtag vor ihrer Babypause. „Es ist das erste Mal, dass ich wirklich für längere Zeit nicht am Set sein werde. Mein erster Drehtag war mit 18 – seitdem war ich eigentlich täglich dort“, wurde die 40-Jährige zitiert.
Den Angaben zufolge müssen die Fans nicht sofort Abschied nehmen – Menden sei noch bis Anfang 2026 in der Serie zu sehen.
