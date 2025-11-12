Chryssanthi Kavazi hat 28 Babykilos abgenommen

Dass es dieses Mal nicht so leicht war, wieder zur alten Figur zurückzukehren wie nach der ersten Geburt, sei nicht einfach für sie gewesen. „Es wäre gelogen zu sagen, dass es mich nicht gestresst hat“, so die Serien-Darstellerin, die im Kampf gegen die Babykilos unter anderem auf Yoga und eine ausgewogene Ernährung setzte. „Ich wollte auch wieder in meine alten Sachen passen. Aber man darf sich als Mutter keinen Druck machen.“