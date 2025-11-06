Kampf ums Leitspital: „Stimmung im Bezirk kippt“

Allianz mit den Ausseern möglich

In den nächsten Wochen wird der Verein jedenfalls mit Aktionen auf sich aufmerksam machen und auch Einwendungen gegen den Strukturplan, der noch vor Weihnachten beschlossen werden soll, einbringen. Eine Allianz mit den Ausseern sei dabei wahrscheinlich – diese würden hinter vorgehaltener Hand mit dem Leitspital gut leben können, hieß es am Donnerstag.

Aber wird die Landespolitik umdenken? Die Landeshauptmann-Partei FPÖ sicher nicht, die vier Oppositionsparteien im Landtag (SPÖ, Grüne, NEOS, KPÖ) versuchen sich durchzulavieren. Bleibt die ÖVP, eigentlich pro Leitspital, aber als Koalitionspartner eingeknickt.