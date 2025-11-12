Sechs-Hauben-Koch greift jetzt nach den Sternen

Das Ergebnis von Gault&Millau ist da – und die Steiermark heimste insgesamt 233 Hauben ein! Im Top-Ranking sind wieder so bekannte Namen wie Harald Irka (Am Pfarrhof) und Gerhard Fuchs (Die Weinbank), aber auch die bekannten Geschwister Rauch. Und dann gibt es da noch einen, der erst im August sein neues Fine-dine-Restaurant Edelsbrunner unter dem Dach des bekannten Kupferdachl in Premstätten aufgemacht – und sich damit auf Anhieb vier Hauben und 17 Punkte ins Lokal geholt hat! Und das (umgebaute) Kupferdachl selbst noch zwei ...