Warum am traditionellen Kranz 24 Lichter stehen

Handgemachter Kranz an Redaktion übergeben

Der Besuch in der „Kärntner Krone“-Redaktion in Klagenfurt hat ja bereits Tradition. Alljährlich kehrt ein Team der Diakonie-Ausbildungsgärtnerei Pro Ausblick, wo Menschen mit Beeinträchtigung beim Weg ins Arbeitsleben unterstützt werden, ein, um einen so hübschen Kranz zu übergeben. Körner: „Derzeit werden in dieser Werkstätte sechs junge Menschen geschult und so auf ihren zukünftigen Job im Bereich einer Gärtnerei vorbereitet.“ Der Adventkranz – gebunden aus Tannenzweigen und Thujen – diese werden übrigens auch Lebensbaum genannt – ist von Tobias und Leon überreicht worden. „Wir brauchen schon zwei Stunden, bis ein solcher Kranz fertiggestellt worden ist.“ Das Krone-Team freut und bedankt sich!