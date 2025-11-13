Vorteilswelt
Neuer Fernradweg

Auf der Sonnenseite: Österreichs „Meridiem Trail“

Radkrone
13.11.2025 13:27
Radfahren im November – im Burgenland fast immer möglich.
Radfahren im November – im Burgenland fast immer möglich.(Bild: Hannes Wallner)

Zwischen Wien und Villach: Ein österreichischer Bike-Visionär plant sein drittes Meisterstück und die „Radkrone“ durfte ihn bei einer großen Erkundungstour durch das herbstliche Burgenland begleiten. 

0 Kommentare

Christian Kresse ist ein Mann mit Visionen – und mit Ausdauer. Der Kärntner, der schon den legendären und weltbekannten Bikepark Leogang (Sbg.) und auch den grenzüberschreitenden Ciclovia Alpe Adria ins Rollen gebracht, der heute als eine der schönsten Radstrecken Europas gilt, hat ein neues Projekt. Er will mit dem Meridiem Trail die Alpenrepublik auf einer neuen Nord-Süd-Achse verbinden – zwischen Wien und Villach, quer durchs Herz Österreichs.

„Es geht um mehr als nur Radfahren“, sagt Christian, während die „Radkrone“ ihn auf seiner jüngsten Erkundungstour begleiten. „Der Meridiem Trail wird Menschen, Regionen und Geschichten verbinden – und zeigen, dass Radfahren in Österreich das ganze Jahr über möglich ist.“

Herbst, Sonne, und Lebensfreude 
Unsere Entdeckungsreise startet dort, wo die Sonne länger scheint: im Burgenland, wo das Radfahren selbst im November ein Genuss ist.

Mit dem Meridiem Trail präsentiert Bike-Visionär Christian Kresse sein drittes Meisterwerk – ...
Mit dem Meridiem Trail präsentiert Bike-Visionär Christian Kresse sein drittes Meisterwerk – hier am Neusiedler See mit einem E-Bike der österreichischen Marke „Franz Kneissl“.(Bild: Hannes Wallner)

In Eisenstadt treffen wir Bürgermeister Thomas Steiner, der beim Schloss Esterhazy vorbei ins Rathaus radelt. „Wir investieren laufend in Radwege, über zwei Millionen Euro alleine in den vergangenen beiden Jahren“, so der Stadtchef, denn „Eisenstadt ist kompakt – da kommt man mit dem Rad oft schneller ans Ziel als mit dem Auto.“

 Für Steiner ist der Meridiem Trail ein Gewinn für Ostösterreich: „Viele Westösterreicher werden den Osten erst durch solche Projekte entdecken und merken, wie viel Lebensqualität hier im Burgenland steckt.“

Sportlich unterwegs. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner radelt beim Schloss Esterhazy ...
Sportlich unterwegs. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner radelt beim Schloss Esterhazy vorbei in Richtung Rathaus.(Bild: Hannes Wallner)
Der Meridiem Trail ist für Bürgermeister Thomas Steiner ein Gewinn für Ostösterreich.
Der Meridiem Trail ist für Bürgermeister Thomas Steiner ein Gewinn für Ostösterreich.(Bild: Hannes Wallner)
Kurzer Zwischenstopp im Bio-Landgut Esterhazy.
Kurzer Zwischenstopp im Bio-Landgut Esterhazy.(Bild: Hannes Wallner)
Köstliche regionale Produkte werden hier zum Verkauf angeboten oder man genießt heimische ...
Köstliche regionale Produkte werden hier zum Verkauf angeboten oder man genießt heimische Spezialitäten direkt im Restaurant „Zum Gogosch“.(Bild: Hannes Wallner)
Julia Waldbauer leitet das Restaurant „Zum Gogosch“ und freut sich über jeden radelnden Gast.
Julia Waldbauer leitet das Restaurant „Zum Gogosch“ und freut sich über jeden radelnden Gast.(Bild: Hannes Wallner)
Künstlerin Tina „Timimoo“ Mooslechner, hat sich in Rust ihr eigenes Paradies geschaffen.
Künstlerin Tina „Timimoo“ Mooslechner, hat sich in Rust ihr eigenes Paradies geschaffen.(Bild: Hannes Wallner)
In ihrem Art Boutique Hotel Bürgerhaus bietet Tina auch verschiedene Kunstkurse an.
In ihrem Art Boutique Hotel Bürgerhaus bietet Tina auch verschiedene Kunstkurse an.(Bild: Hannes Wallner)
Juniorwinzer Jonas Gager hießt Radfahrer zur Verkostung in Deutschkreutz willkommen.
Juniorwinzer Jonas Gager hießt Radfahrer zur Verkostung in Deutschkreutz willkommen.(Bild: Hannes Wallner)
Vater Horst Gager ist selbst ein begeisterer Rennradfahrer, der auch vor großen ...
Vater Horst Gager ist selbst ein begeisterer Rennradfahrer, der auch vor großen Herausforderungen, wie etwa der FUGA 300 nicht Halt macht.(Bild: Hannes Wallner)

Ein paar Kilometer weiter empfängt uns Julia Waldbauer am Bio-Landgut Esterhazy, wo sie das Restaurant „Zum Gogosch“ leitet – ein liebevoll restaurierter Rinderstall aus dem 17. Jahrhundert. „Bei uns ist jeder willkommen – egal ob im Anzug oder in Radlerhose“, lacht sie. „Viele Radfahrer machen hier Pause, genießen und lassen die Seele baumeln.“ Und die Küche lebt das, was das Burgenland ausmacht: vom Wald, von der Wiese, vom Wasser – direkt auf den Teller.

Kunst und Kultur auf zwei Rädern
In Rust, mitten im UNESCO-Welterbe, treffen wir Tina „Timimoo“ Mooslechner, die aus einem 500 Jahre alten Hof ein Art Boutique Hotel Bürgerhaus gemacht hat – ein Ort, an dem Kunst, Gastlichkeit und Lebensfreude verschmelzen.

„Viele Radfahrer kommen herein und schauen sich meine Möbelkunst an“, erzählt Tina. „Ich will zeigen, dass Nachhaltigkeit und Stil kein Widerspruch sind. Alte Dinge neu denken – das passt wunderbar zum Geist des Radfahrens.“

Den Neusiedler See hinter uns gelassen schauen wir in Deutschkreutz im Weingut Gager vorbei. „Unser Hauptdarsteller ist der Blaufränkisch“, sagt Juniorchef Jonas Gager, der überzeugt ist, dass „Bewegung und Genuss im Burgenland einfach zusammen gehören.“

Und dann, ein Stück weiter südlich, führt der Merdiem Trail über die Grenze nach Ungarn. In der historischen Stadt Kőszeg empfängt uns Bürgermeister Béla Básthy. Zwischen alten Stadtmauern, Kirchen und Kultur erzählt er von neuen Plänen: „Wir wollen den Meridiem Trail nutzen, um unser Angebot für Radfahrer zu erweitern – auch mit neuen Mountainbike-Trails im Naturpark Írottkő, direkt am Kőszegi-Gebirge.“

Christian Kresse gemeinsam mit Bürgermeister Béla Básthy vorm Rathaus im ungarischen Köszeg.
Christian Kresse gemeinsam mit Bürgermeister Béla Básthy vorm Rathaus im ungarischen Köszeg.(Bild: Hannes Wallner)

Sein Ziel: „Grenzenloses Radfahren, grenzenlose Natur, tausendjährige Kultur.“ Der Spruch könnte das Motto des Meridiem Trail sein.

Ein-Rad-Projekt, das verbindet
Was Bike-Visionär Christian Kresse mit dem Meridiem Trail plant, ist mehr als ein Fernradweg. Es ist ein touristisches Statement – für nachhaltige Mobilität, für regionale Wertschöpfung, für ein neues Lebensgefühl auf zwei Rädern. „Wir verbinden Wien mit Villach, aber eigentlich verbinden wir Menschen“, so Christian. „Radfahren zeigt, dass Bewegung Begegnung schafft – und dass Österreich viel mehr zu bieten hat als nur Berge.“

Lesen Sie auch:
Christian hat den Trail erkundet und die schönsten Flecken, wie hier im Sausal (Stmk) entdeckt.
Der Meridiem-Trail
Österreich bekommt einen neuen Fernradweg!
24.07.2025

Noch laufen die Abstimmungen mit Gemeinden und Tourismusverbänden, aber ab dem Frühjahr 2026 soll losgeradelt werden. „Ich bin gespannt“, sagt Christian, „welche Entdeckungen die Radfahrer machen werden – und welche Geschichten entlang des Fernradweges entstehen.“

