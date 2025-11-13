Auf der Sonnenseite: Österreichs „Meridiem Trail“

Ein paar Kilometer weiter empfängt uns Julia Waldbauer am Bio-Landgut Esterhazy, wo sie das Restaurant „Zum Gogosch“ leitet – ein liebevoll restaurierter Rinderstall aus dem 17. Jahrhundert. „Bei uns ist jeder willkommen – egal ob im Anzug oder in Radlerhose“, lacht sie. „Viele Radfahrer machen hier Pause, genießen und lassen die Seele baumeln.“ Und die Küche lebt das, was das Burgenland ausmacht: vom Wald, von der Wiese, vom Wasser – direkt auf den Teller.