Anleitung: So gelingt der perfekte Adventkranz

Schon am nächsten Sonntag, dem 27. November, ist es so weit: Die erste Kerze am Adventkranz darf angezündet werden. Dieser muss nicht immer der „Klassiker“ aus grünen Tannenzweigen mit roten Kerzen sein. „Frisches, würzig duftendes Grün aus Föhren- und Eukalyptuszweigen wird heuer besonders gerne verwendet“, erzählt Michaela Wurm, Floristin von der Blumenbox in Wels. Sie lässt sich für Sie beim Binden eines handgemachten Kranzes über die Schulter schauen.