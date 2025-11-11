Vorteilswelt
Mann von Auto erfasst

Crash sorgt für Sperre und Stau am Hauptbahnhof

Wien
11.11.2025 19:39

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte am Dienstagnachmittag den Bereich rund um den Wiener Hauptbahnhof. Gegen 17.30 Uhr wurde ein junger Mann – zwischen 20 und 30 Jahre alt – auf dem Wiedner Gürtel von einem Auto erfasst ...

0 Kommentare

Der Fußgänger blieb mit schweren Kopfverletzungen auf der Fahrbahn liegen. Sofort alarmierte Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Aufgrund der dramatischen Verletzungen wurde laut Wiener Berufsrettung ein Rettungshubschrauber angefordert. Das Unfallopfer wurde erstversorgt und schließlich in ein Spital geflogen.

Aufnahmen eines „Krone"-Leserreporters dokumentieren den Einsatz.
Aufnahmen eines „Krone“-Leserreporters dokumentieren den Einsatz.(Bild: „Krone“-Leserreporter)
(Bild: „Krone“-Leserreporter)
(Bild: „Krone“-Leserreporter)

Die Polizei sperrte den Wiedner Gürtel in beide Richtungen. Pendler und Abendverkehr mussten sich ordentlich gedulden: Staus und lange Verzögerungen legten die Umgebung nahezu lahm. Wie es zu dem Unfall kam und ob der Mann sich auf einem Schutzweg befand, ist derzeit noch unklar.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Straßensperre wieder aufgehoben.

Porträt von krone.at
krone.at


