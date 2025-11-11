Crash sorgt für Sperre und Stau am Hauptbahnhof

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte am Dienstagnachmittag den Bereich rund um den Wiener Hauptbahnhof. Gegen 17.30 Uhr wurde ein junger Mann – zwischen 20 und 30 Jahre alt – auf dem Wiedner Gürtel von einem Auto erfasst ...
Der Fußgänger blieb mit schweren Kopfverletzungen auf der Fahrbahn liegen. Sofort alarmierte Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Aufgrund der dramatischen Verletzungen wurde laut Wiener Berufsrettung ein Rettungshubschrauber angefordert. Das Unfallopfer wurde erstversorgt und schließlich in ein Spital geflogen.
Die Polizei sperrte den Wiedner Gürtel in beide Richtungen. Pendler und Abendverkehr mussten sich ordentlich gedulden: Staus und lange Verzögerungen legten die Umgebung nahezu lahm. Wie es zu dem Unfall kam und ob der Mann sich auf einem Schutzweg befand, ist derzeit noch unklar.
Gegen 18.30 Uhr wurde die Straßensperre wieder aufgehoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.