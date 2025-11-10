Hüttenbrand gefährdete gleich mehrere Wohnobjekte

Dachöffnung mit Rettungssägen

Während ein Trupp der Hauptfeuerwache mit schwerem Atemschutz zum Löschen des Brands ins Gebäude vordrang, begannen die Florianis aus Judendorf und Pogöriach mit den Löscharbeiten an der Hecke und um eine Ausbreitung zu verhindern. Die FF Turdanitsch-Tschinowitsch sicherte die Löschwasserversorgung ab. „Ein weiterer Atemschutztrupp öffnete anschließend das Dach mittels motorbetriebener Rettungssägen, um Glutnester gezielt bekämpfen zu können“, so Regenfelder. „Bereits nach kurzer Zeit zeigten die gesetzten Löschmaßnahmen Wirkung, und es konnte ‚Brand unter Kontrolle‘ gemeldet werden.“