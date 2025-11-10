Hüttenbrand gefährdete gleich mehrere Wohnobjekte

Beinahe hätte der Brand eines Holzgebäudes zu verheerenden Schäden an naheliegenden Wohnobjekten geführt. Zum Glück konnten die fünf ausgerückten Feuerwehren das Feuer unter Kontrolle bringen.
Am Montagnachmittag steigen über dem Villacher Stadtteil Auen dunkle Rauchschwaden auf – mehrere Anrufer alarmierten gegen 16.00 über den Notruf die Feuerwehr. Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwilligen Feuerwehren Judendorf und Pogöriach rückten gleich aus. Auch ein Tanklöschfahrzeug der Betriebsfeuerwehr von Infineon wurde angefordert.
„Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in einem rund acht Meter langen Nebengebäude aus Holz aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen war“, berichtet Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach. „Durch die dichte Bebauung bestand unmittelbare Gefahr für angrenzende Wohnobjekte.“ Auch eine angrenzende Hecke brannte lichterloh.
Dachöffnung mit Rettungssägen
Während ein Trupp der Hauptfeuerwache mit schwerem Atemschutz zum Löschen des Brands ins Gebäude vordrang, begannen die Florianis aus Judendorf und Pogöriach mit den Löscharbeiten an der Hecke und um eine Ausbreitung zu verhindern. Die FF Turdanitsch-Tschinowitsch sicherte die Löschwasserversorgung ab. „Ein weiterer Atemschutztrupp öffnete anschließend das Dach mittels motorbetriebener Rettungssägen, um Glutnester gezielt bekämpfen zu können“, so Regenfelder. „Bereits nach kurzer Zeit zeigten die gesetzten Löschmaßnahmen Wirkung, und es konnte ‚Brand unter Kontrolle‘ gemeldet werden.“
Mit Wärmebildkameras wurde noch nach Glutnestern gesucht, die FF Judendorf übernahm die Brandwache vor Ort. „Durch das rasche Erkennen des Brandes und das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Vollbrand und damit eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus sowie Nachbargebäude glücklicherweise verhindert werden“, lobt Regenfelder die Einsatzkräfte abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.