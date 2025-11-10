Pierce Brosnan versöhnte sich mit Adoptivsohn

Mehr als 20 Jahre hatten sie keinen Kontakt, doch jetzt hat sich Pierce Brosnan offenbar mit seinem Adoptivsohn versöhnt. Der Hollywoodstar und Christopher Brosnan wurden kürzlich gemeinsam in einem Londoner Lokal gesichtet.
Der ehemalige Bond-Star hatte vor 20 Jahren enthüllt, dass er den Kontakt zu Christopher Brosnan wegen dessen Drogenproblemen „abgebrochen“ habe. Doch am letzten Mittwoch wurden die beiden gemeinsam erwischt, als sie nach einem Familienessen ein Bistro im Londoner Stadtviertel Notting Hill verließen.
„Beide wirkten glücklich“
Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung „Sunday Mirror“: „Beide wirkten glücklich und entspannt, als sie mit einem von Brosnans anderen Söhnen, Dylan, zusammensaßen. Die Probleme zwischen Pierce und Christopher sind gut dokumentiert, aber es scheint, als hätten sie sie hinter sich gelassen. Es war wirklich schön, sie zusammen zu sehen.“
Christopher kämpfte jahrelang mit einer Kokain- und Heroinabhängigkeit und wäre 2002 nach einer Überdosis beinahe gestorben. Später verbrachte er Zeit in einer Entzugsklinik, wurde jedoch 2005 erneut wegen Besitzes von Heroin verhaftet.
„Er weiß, wie er da rauskommt“
Im selben Jahr sprach Brosnan über die Entfremdung von seinem Sohn. „Christopher ist noch immer sehr verloren. Erschreckend verloren“, offenbarte Brosnan damals im Gespräch mit dem „Playboy“-Magazin.
Und erklärte weiter: „Ich weiß, wo er ist, aber er führt ein schweres Leben. Ich kann nur fest daran glauben, dass er sich wiederfindet. Er hat jeden in dieser Familie auf die Probe gestellt – aber niemanden mehr als sich selbst. Er weiß, wie er da rauskommt. Aber er will es nicht.“ Das sei sehr „schmerzhaft“, sagte der Schauspieler in dem Interview.
Pierce Brosnan adoptierte einst Christopher und dessen Schwester Charlotte, die Kinder seiner ersten Ehefrau Cassandra Harris, als deren leiblicher Vater 1986 verstorben war. Tragisch: Harris starb 1991 mit nur 43 Jahren an Eierstockkrebs. Eine Krankheit, der mehr als 20 Jahre später auch Tochter Charlotte erlag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.