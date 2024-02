Parov Stelar: „Habe meine Wurzeln nie aufgegeben“

Er ist ein Superstar! Parov Stelar sorgt als DJ und Meister des Electro-Swing für ausverkaufte Konzerte auf der ganzen Welt. Er lebte lange in Mallorca. Jetzt ist der gebürtige Linzer in seine Heimat zurückgekehrt und hat ein „Nest“ gebaut - für sich und seinen Sohn. Die „Krone“ besuchte ihn dort und plauderte mit ihm über Wurzeln, schlechte Phasen, das Schönste im Leben und warum sein Heimspiel bei Lido Sounds was ganz Großes ist.