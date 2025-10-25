Was es nicht alles gibt!

Es gibt Berufe, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Da wäre z. B. der professionelle Schlussmacher, den Sie engagieren können, wenn Sie nicht den Mumm haben, einen Strich unter die Beziehung zu setzen. Oder der Unterwasser-Holzfäller, der Holz aus versunkenen Wäldern birgt, das angeblich sehr wertvoll sein soll. Auf Schlangenfarmen in Australien kann man sich zum Schlangenmelker ausbilden lassen, in chinesischen Naturreservaten Panda-Pfleger werden. In Ghana verdienen Sie sich ein Zubrot als bezahlter Trauergast, wo Sie dann auf wildfremden Beerdigungen professionell mitfühlen und weinen müssen. Aber auch hierzulande gibt es immer mehr ausgefallene Berufe. Werden Sie Hunde- oder Katzenpsychologe. Ein einträgliches Geschäft.