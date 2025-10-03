Österreich soll höheren Beitrag an EU entrichten

FPÖ kritisiert fehlende Gegenleistung

Die FPÖ kritisierte am Freitag, dass „Milliarden an Steuergeld ungebremst nach Brüssel fließen“ würden, „ohne nennenswerte Gegenleistung“. „Man lässt sich in Brüssel für ein paar Almosen aus dem EU-Topf feiern, bürdet aber unseren Kindern und Enkelkindern einen riesigen Schuldenberg auf. Wir erhalten 1,1 Prozent der Zuschüsse, sollen aber 2,7 Prozent der Schulden zurückzahlen (...)“, sagte Finanzsprecher Hubert Fuchs und bezog sich dabei auf den EU-Aufbauplan. Österreichs Regierung solle sofort die EU-Beiträge neu verhandeln und die Zahlungen an die Ukraine einstellen.