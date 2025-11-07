Münchens berühmte Surfwelle einfach verschwunden

Zweiter Ausfall in nur einem Jahr

Für die lokale Surf-Community ist die Situation besonders belastend. Bereits Mitte des Jahres war die Stelle nach einem tödlichen Unfall gesperrt, nun fehlt erneut der Hotspot. Auch die kleine Eisbachwelle E2 stromabwärts ist nur eingeschränkt nutzbar, da Einstiegsmöglichkeiten durch Zäune blockiert sind. Die Stadt verhandelt derzeit mit dem Freistaat über einen Grundstückstausch, um dort Surfen legalisieren und die Zugänge verbessern zu können.