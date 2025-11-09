Vorteilswelt
Seien Sie beim Ski-Opening am Nassfeld dabei

09.11.2025 05:00
(Bild: Martin Lugger)

Wenn am Kärntner Nassfeld die ersten Schneeflocken tanzen, ist der Winterstart nicht mehr weit. Auch heuer dürfen einige Glückliche dank der „Krone“ vor allen anderen auf die Pisten. Die Bergbahnen, das Hotel Gartnerkofel und die „Krone“ veranstalten wieder das legendäre und beliebte Just4You-Gewinnspiel, bei dem sich zwei Leser aus jedem Bundesland ihren ganz persönlichen Frühstart in den Winter sichern können.

Am 4. Dezember, also einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart, öffnen sich die Liftbügel exklusiv für die „Krone“-Gewinner. Und während das restliche Land noch vom herrlichen Winterurlaub träumt, ziehen diese bereits ihre ersten Schwünge auf den 110 perfekt präparierten Pistenkilometern des Nassfelds – des größten Skigebiets in Kärnten. Mit 29 modernen Aufstiegshilfen – darunter die brandneue Gartnerkofel-Bahn, eine 10er-Kabinenbahn mit 55 vollverglasten Panoramakabinen – ist am Nassfeld alles angerichtet für unvergessliche Skitage.

(Bild: nassfeld.at_ Peter Maier)

#Nassfeldstyle Pur
Doch der legendäre #Nassfeldstyle zeigt sich nicht nur auf den Pisten: 25 urige sowie moderne Hütten und Bergrestaurants servieren köstliche österreichisch-italienische Schmankerln, von Kasnudeln bis Espresso mit Aussicht. Nach dem Skivergnügen wartet das großartige Hotel Gartnerkofel **** – eine echte Wohlfühloase mit großem Spa-Bereich, Massagen und eigener Fix-&-Foxi-Spielewelt direkt an der Piste.

(Bild: MICHAEL_STABENTHEINER)

Die Gastgeberfamilie Anneliese und Martin und Waldner haben in diesem Sommer sechs Millionen Euro in ihr 350-Betten-Hotel investiert und freuen sich mit ihrem Team darauf, die „Just4You“- Gewinner als Allererste in ihrem neu erweiterten Haus begrüßen zu dürfen.

Sie wollen am 4. Dezember live beim exklusiven Pre-Opening am Kärntner Nassfeld dabei sein? Dann haben Sie jetzt die Chance dazu! Zwei „Krone“-Leser aus jedem Bundesland haben am 4. Dezember die Chance, mit einer Begleitperson einen Tag vor dem Saisonstart die ersten Schwünge am Nassfeld zu ziehen. Dazu gibt es zwei Übernachtungen im Hotel Gartnerkofel (3. bis 5. Dezember) samt Skipässen für beide Tage. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. November, 09:00 Uhr aus und schon sind Sie live dabei!

