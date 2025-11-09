Seien Sie beim Ski-Opening am Nassfeld dabei

Jetzt mitmachen und dabei sein

Sie wollen am 4. Dezember live beim exklusiven Pre-Opening am Kärntner Nassfeld dabei sein? Dann haben Sie jetzt die Chance dazu! Zwei „Krone“-Leser aus jedem Bundesland haben am 4. Dezember die Chance, mit einer Begleitperson einen Tag vor dem Saisonstart die ersten Schwünge am Nassfeld zu ziehen. Dazu gibt es zwei Übernachtungen im Hotel Gartnerkofel (3. bis 5. Dezember) samt Skipässen für beide Tage. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. November, 09:00 Uhr aus und schon sind Sie live dabei!