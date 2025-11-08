Nach Amerika: Als die ersten Auswanderer fortzogen

Die erste große Auswanderungswelle aus dem Raum des heutigen Burgenlandes nach Übersee, über deren tatsächliche Anzahl an Migranten nur spekuliert werden kann, fand zwischen 1880 und 1914 statt. Der Hauptgrund für die Massenauswanderung war sowohl vor als auch nach 1921 die ungünstige ökonomische Situation im Raum des heutigen Burgenlandes. Hohe Geburtenraten und deutlich gesunkene Sterberaten führten zu einer massiven Übervölkerung, die wegen der fehlenden Industrie im Land selbst nicht aufgefangen werden konnte. Zudem war die Agrarstruktur denkbar ungünstig. Während sich große landwirtschaftliche Flächen im Besitz von wenigen Großgrundbesitzern befanden, stand diesen eine große Zahl von bäuerlichen Klein- und Zwergbetrieben gegenüber. Ein weiterer Grund für die Massenauswanderung war in der verbesserten Mobilität im ausgehenden 19. Jahrhundert zu suchen, die burgenländische Amerikawanderung kann als Teil der gesamteuropäischen Auswanderungsbewegung gesehen werden.