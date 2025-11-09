WSG Tirol gegen Rapid Wien ab 14.30 Uhr LIVE

Ex-WSG-Spieler Lukas Grgic erwartet „einen harten Kampf in Tirol“. Diesen hatten die Rapidler im ersten Saisonduell gut angenommen, in Hütteldorf gab es einen 4:1-Sieg. Nach einer „Dürrephase“ im September und Oktober haben sich unterdessen die Wattener wieder stabilisiert. In der Liga standen zuletzt ein Sieg gegen Blau-Weiß Linz und ein Remis gegen den WAC zu Buche, im Cup kam in Salzburg erst in der Verlängerung das Aus. WSG-Trainer Philipp Semlic sprach daher von einer „überragenden“ Leistung seiner Truppe „gegen drei gute Gegner. Das ist schon großartig, was die Burschen da gemacht haben“.