Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

WSG Tirol gegen Rapid Wien ab 14.30 Uhr LIVE

Bundesliga
09.11.2025 05:00
Wer siegt in Tirol?
Wer siegt in Tirol?(Bild: GEPA)

13. Runde in der heimischen Bundesliga: Die WSG Tirol empfängt Rapid Wien. Die Partie beginnt um 14.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Nach dem ernüchternden Europacup-Auftritt gegen Craiova (0:1) hat Rapid nun die WSG Tirol vor der Brust. In der Liga hat die Truppe von Trainer Peter Stöger zuletzt zweimal gewonnen (gegen Sturm und Ried), auch in Innsbruck sollen drei Punkte her. „Das wird kein Selbstläufer werden“, warnte Stöger aber. „Die WSG ist, auch wenn sie nicht den Mörder-Support hat, zu Hause stark. Es wird Spitz auf Knopf werden.“ Der 59-Jährige sieht seine Truppe dennoch – trotz einiger fehlender Spieler – „ein bisschen im Vorteil“. „Ich glaube, dass wir da jetzt nicht als Underdog zur WSG fahren.“

Ex-WSG-Spieler Lukas Grgic erwartet „einen harten Kampf in Tirol“. Diesen hatten die Rapidler im ersten Saisonduell gut angenommen, in Hütteldorf gab es einen 4:1-Sieg. Nach einer „Dürrephase“ im September und Oktober haben sich unterdessen die Wattener wieder stabilisiert. In der Liga standen zuletzt ein Sieg gegen Blau-Weiß Linz und ein Remis gegen den WAC zu Buche, im Cup kam in Salzburg erst in der Verlängerung das Aus. WSG-Trainer Philipp Semlic sprach daher von einer „überragenden“ Leistung seiner Truppe „gegen drei gute Gegner. Das ist schon großartig, was die Burschen da gemacht haben“.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
127.552 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.689 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.486 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
WSG Tirol gegen Rapid Wien ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Spitzenspiel! Sturm gegen Salzburg ab 17 Uhr LIVE
Spiel hier im Ticker
Bundesliga: LASK gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE
GAK-Coach stinksauer
Feldhofer zu Dragovic: „Das war ein Mordanschlag!“
Tor in 97. Minute
Ried gewinnt OÖ-Derby spät in der Nachspielzeit

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf