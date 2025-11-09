WSG Tirol gegen Rapid Wien ab 14.30 Uhr LIVE

13. Runde in der heimischen Bundesliga: Die WSG Tirol empfängt Rapid Wien. Die Partie beginnt um 14.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Nach dem ernüchternden Europacup-Auftritt gegen Craiova (0:1) hat Rapid nun die WSG Tirol vor der Brust. In der Liga hat die Truppe von Trainer Peter Stöger zuletzt zweimal gewonnen (gegen Sturm und Ried), auch in Innsbruck sollen drei Punkte her. „Das wird kein Selbstläufer werden“, warnte Stöger aber. „Die WSG ist, auch wenn sie nicht den Mörder-Support hat, zu Hause stark. Es wird Spitz auf Knopf werden.“ Der 59-Jährige sieht seine Truppe dennoch – trotz einiger fehlender Spieler – „ein bisschen im Vorteil“. „Ich glaube, dass wir da jetzt nicht als Underdog zur WSG fahren.“
Ex-WSG-Spieler Lukas Grgic erwartet „einen harten Kampf in Tirol“. Diesen hatten die Rapidler im ersten Saisonduell gut angenommen, in Hütteldorf gab es einen 4:1-Sieg. Nach einer „Dürrephase“ im September und Oktober haben sich unterdessen die Wattener wieder stabilisiert. In der Liga standen zuletzt ein Sieg gegen Blau-Weiß Linz und ein Remis gegen den WAC zu Buche, im Cup kam in Salzburg erst in der Verlängerung das Aus. WSG-Trainer Philipp Semlic sprach daher von einer „überragenden“ Leistung seiner Truppe „gegen drei gute Gegner. Das ist schon großartig, was die Burschen da gemacht haben“.
