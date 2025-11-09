LIVE ab 18 Uhr: Wer gewinnt den Brasilien-GP?

Nachdem WM-Leader Lando Norris am Samstag bereits im Sprint einen klaren Start-Ziel-Sieg gefeiert hatte und danach auch zur Pole für das Hauptrennen gefahren war, könnte der McLaren-Star mit einem Sieg heute einen weiteren großen Schritt in Richtung Titel machen.Immerhin liegen Teamkollege Piastri und Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull) nunmehr 9 bzw. 39 Punkte zurück. Und nach Brasilien sind nur noch drei Rennen zu fahren …