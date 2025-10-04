Probeführerschein-Raser war frech und patzig

„Habt eh keine Beweise“

Der Bosnier (23) aus Alkoven, der noch einen Probeführerschein hat, war wenig einsichtig, um nicht zu sagen „patzig“. Denn er meinte, dass es für seine Raserei keine Beweise geben würde und er ohnehin nicht zu schnell gefahren sei. Für die Bezirksbehörde reichen die Wahrnehmungen der Beamten, für die Beschlagnahmung des Autos allerdings nicht – hier hätte der Streifenwagen mit einem geeichten Messgerät ausgerüstet sein müssen.