„Habe ihn im Fokus“: Ilzer warnt vor ÖFB-Legionär

Der erste Bayern-Verfolger Leipzig gastiert heute (15.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) beim Tabellen-Sechsten Hoffenheim. Die TSG mit Trainer Christian Ilzer will ihre Siegesserie in der Meisterschaft fortsetzen. Von einem ÖFB-Legionär zeigt sich Ilzer beeindruckt.
„Wenn man dreimal hintereinander in der Liga gewinnt – warum dann nicht ein viertes Mal? Allerdings trifft das auf Leipzig genauso zu, auch sie haben zuletzt drei Siege gefeiert“, erklärte Ilzer.
Bei den Sachsen wies er vor allem auf seine Landsleute rund um Christoph Baumgartner hin. „Das österreichische Zentrum mit ihm, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald spielt gemeinsam in Leipzig, deshalb habe ich auch ihn natürlich sehr im Fokus. Baumi ist auf der offensiven Achter-Position sehr gefährlich“, warnt Ilzer.
Bleiben Bayern makellos?
Zeitgleich verteidigt der FC Bayern München in der 10. Runde der deutschen Bundesliga bei Union Berlin seine Makellosigkeit.
Der unangefochtene Tabellenführer reist mit Konrad Laimer zum Liga-Zehnten, wo auf den ÖFB-Legionär seine Landsleute Christopher Trimmel und Leopold Querfeld warten.
