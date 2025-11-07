Real, Bayern oder BVB? Qual der Wahl für Top-Juwel

15 Millionen? „Keine Chance“

Noch läuft der Mittelfeldspieler für Tijuana in Mexiko auf – erst im Oktober kommenden Jahres darf er nach Europa wechseln. Das Wettbieten hat hinter den Kulissen aber schon begonnen. Wie Tijuana-Jugendleiter Ignacio Ruvalcaba gegenüber „ESPN“ verrät, hat das „Wunderkind“ aber eigentlich schon ein Wunschziel für seine Profi-Karriere: „Gil Mora hat einen Traum, nämlich für Real Madrid zu spielen, aber er steht mit beiden Beinen auf dem Boden.“