Ansage von Beraterin

Real, Bayern oder BVB? Qual der Wahl für Top-Juwel

Fußball International
07.11.2025 13:40
Wohin führt es Gilberto Mora (rechts) im kommenden Jahr?
Wohin führt es Gilberto Mora (rechts) im kommenden Jahr?(Bild: AFP/APA/Guillermo Arias)

Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund und gleich mehrere Premier-League-Klubs sind derzeit an einem jungen Mexikaner dran. Gilberto Mora gilt als eines der größten Talente des Weltfußballs und hat nun offenbar die Qual der Wahl, wie es mit seiner Karriere weitergehen soll. Dabei steht sein Traumziel eigentlich schon fest – doch wagt er diesen Schritt ohne Umwege? 

Welcher Topklub sich den Namen Gilberto Mora noch nicht mit Ausrufezeichen notiert hatte, hat dies spätestens nach der U20-WM gemacht. Der junge Mexikaner zeigte dort herausragende Leistungen und hat mittlerweile auch schon den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft.

Der 17-Jährige gilt als eines der großen Versprechen des Weltfußballs und hat schon in frühen Jahren offenbar die Qual der Wahl, zu welchem Top-Klub er wechseln möchte. Wie „TBR Football“ berichtet, sollen nicht nur Bayern, Real und Dortmund, sondern fast die ganze Premier League und auch Vereine in Italien an einer Verpflichtung interessiert sein.

15 Millionen? „Keine Chance“
Noch läuft der Mittelfeldspieler für Tijuana in Mexiko auf – erst im Oktober kommenden Jahres darf er nach Europa wechseln. Das Wettbieten hat hinter den Kulissen aber schon begonnen. Wie Tijuana-Jugendleiter Ignacio Ruvalcaba gegenüber „ESPN“ verrät, hat das „Wunderkind“ aber eigentlich schon ein Wunschziel für seine Profi-Karriere: „Gil Mora hat einen Traum, nämlich für Real Madrid zu spielen, aber er steht mit beiden Beinen auf dem Boden.“

Es bleibt die Frage, ob er direkt den Schritt zu den „Königlichen“ wagt, oder zuerst den Umweg über einen „kleineren“ Verein macht und dort versucht, sich an den europäischen Spitzen-Fußball heranzutasten. Der Haken für alle Klubs: Der Mexikaner wird kein Schnäppchen. „Mit 15 Millionen Dollar kann ich kein Bein von Gilberto Mora kaufen“, stellte seine Beraterin Rafaela Pimenta zuletzt trocken klar. 

Ansage von Beraterin
