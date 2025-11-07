Sieg und Trikot zum emotionalen Abschied

Die Ausgangslage hatte es in sich: Für Straßwalchens Bernhard Huber-Rieder wurde es der letzte Einsatz nach zwei Jahren, weil er alsbald zu Westligist Grünau wechseln wird. Gegen das historisch magere Hallwang (nur drei Punkte aus 14 Spielen), wo Coach Damir Borozni von sich aus nach zweieinhalb Jahren geht. Das Duell der – nach heutigen Verhältnissen – Langzeit-Trainer endete mit einem 1:0 für die Hausherren. Nach einem aberkannten Treffer der Heimischen leitete Johnson in einen Ball in die Tiefe von rechts in den Strafraum weiter, wo Nico Oberascher mutterseelenallein hoch einschoss (14.). Weil beide Seiten danach bei vier Grad und zunehmendem Nebel offensiv meist unkonzentriert agierten oder der Tormann im Weg stand, blieb es bis zum Schluss dabei.