Salzburger Liga

Ein Duell ganz im Zeichen der Trainer-Abschiede

Salzburg
07.11.2025 13:30
Letztes Spiel als Hallwang-Trainer: Damir Borozni.
Letztes Spiel als Hallwang-Trainer: Damir Borozni.(Bild: Tröster Andreas)

Die Partie von Straßwalchen steht ganz im Zeichen zweier Abschiede. Puch um Trainer Daniel Buhacek empfängt Freitagabend den Ex-Bundesligisten Grödig. Der Sieg zuletzt soll beflügeln.

0 Kommentare

Ein Duell ganz im Zeichen der Abschiede. Sportlich ist Straßwalchen gegen Schlusslicht Hallwang in der Salzburger Liga klarer Favorit. Für die Trainer beider Mannschaften ist es aber nicht nur das letzte Spiel im Herbst, sondern das allerletzte mit dem jeweiligen Klub. Straßwalchens Bernhard Huber-Rieder schließt sich bekanntlich im Winter Westligist Wals-Grünau an.

Bernhard Huber-Rieder.
Bernhard Huber-Rieder.(Bild: Tröster Andreas)

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es wie sonst auch immer ist. Je näher das Spiel rückt, desto emotionaler wird es“, sagt Huber-Rieder, der im November 2023 die Flachgauer übernommen hat. Damir Borozni kam im Juli 2023 nach Hallwang, tritt nach dem Herbst zurück, um Platz für frischen Wind zu machen.

Zitat Icon

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es wie sonst auch immer ist. Je näher das Spiel rückt, desto emotionaler wird es.

Straßwalchen-Trainer Bernhard Huber-Rieder

Mammutaufgabe für Puch
Ebenfalls Freitagabend stehen sich Puch und Grödig gegenüber. Nach fünf Pleiten am Stück hieß es bei den Hausherren vergangene Woche endlich wieder aufatmen. Gegen Eugendorf gelang ein 2:0-Auswärtserfolg. Freitag soll er gegen Grödig Auftrieb geben. „Ich freue mich darauf. Ich sehe Grödig als stärkste Mannschaft der Liga. Von daher ist es immer interessant, gegen sie zu spielen“, nimmt Puch-Trainer Daniel Buhacek die Herausforderung an.

Der Ex-Bürmoos-Trainer hat auch eine Vergangenheit beim ehemaligen Bundesligisten: In der Saison 2021/22 war er Co-Trainer von Heimo Pfeifenberger, später unter Thomas Schnöll. Mit Robert Völkl ist der Kontakt seit damals nie abgerissen. „Ich freue mich schon, ihn beim Spiel wieder zu sehen.“

Salzburger Liga, Freitag: Straßwalchen – Hallwang (18.30), Puch – Grödig (19).

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

