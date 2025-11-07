Ein Duell ganz im Zeichen der Trainer-Abschiede

Die Partie von Straßwalchen steht ganz im Zeichen zweier Abschiede. Puch um Trainer Daniel Buhacek empfängt Freitagabend den Ex-Bundesligisten Grödig. Der Sieg zuletzt soll beflügeln.
Ein Duell ganz im Zeichen der Abschiede. Sportlich ist Straßwalchen gegen Schlusslicht Hallwang in der Salzburger Liga klarer Favorit. Für die Trainer beider Mannschaften ist es aber nicht nur das letzte Spiel im Herbst, sondern das allerletzte mit dem jeweiligen Klub. Straßwalchens Bernhard Huber-Rieder schließt sich bekanntlich im Winter Westligist Wals-Grünau an.
„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es wie sonst auch immer ist. Je näher das Spiel rückt, desto emotionaler wird es“, sagt Huber-Rieder, der im November 2023 die Flachgauer übernommen hat. Damir Borozni kam im Juli 2023 nach Hallwang, tritt nach dem Herbst zurück, um Platz für frischen Wind zu machen.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es wie sonst auch immer ist. Je näher das Spiel rückt, desto emotionaler wird es.
Straßwalchen-Trainer Bernhard Huber-Rieder
Mammutaufgabe für Puch
Ebenfalls Freitagabend stehen sich Puch und Grödig gegenüber. Nach fünf Pleiten am Stück hieß es bei den Hausherren vergangene Woche endlich wieder aufatmen. Gegen Eugendorf gelang ein 2:0-Auswärtserfolg. Freitag soll er gegen Grödig Auftrieb geben. „Ich freue mich darauf. Ich sehe Grödig als stärkste Mannschaft der Liga. Von daher ist es immer interessant, gegen sie zu spielen“, nimmt Puch-Trainer Daniel Buhacek die Herausforderung an.
Der Ex-Bürmoos-Trainer hat auch eine Vergangenheit beim ehemaligen Bundesligisten: In der Saison 2021/22 war er Co-Trainer von Heimo Pfeifenberger, später unter Thomas Schnöll. Mit Robert Völkl ist der Kontakt seit damals nie abgerissen. „Ich freue mich schon, ihn beim Spiel wieder zu sehen.“
Salzburger Liga, Freitag: Straßwalchen – Hallwang (18.30), Puch – Grödig (19).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.