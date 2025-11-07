Ein Duell ganz im Zeichen der Trainer-Abschiede

Mammutaufgabe für Puch

Ebenfalls Freitagabend stehen sich Puch und Grödig gegenüber. Nach fünf Pleiten am Stück hieß es bei den Hausherren vergangene Woche endlich wieder aufatmen. Gegen Eugendorf gelang ein 2:0-Auswärtserfolg. Freitag soll er gegen Grödig Auftrieb geben. „Ich freue mich darauf. Ich sehe Grödig als stärkste Mannschaft der Liga. Von daher ist es immer interessant, gegen sie zu spielen“, nimmt Puch-Trainer Daniel Buhacek die Herausforderung an.