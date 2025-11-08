Vorteilswelt
Ärzte sind ausgebucht

Wer vorsorgen will, darf lange auf Termin warten

Kärnten
08.11.2025 12:00
Den kostenlosen Check kann man auch im ÖGK-Gesundheitszentrum machen.
Den kostenlosen Check kann man auch im ÖGK-Gesundheitszentrum machen.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Mit Briefen lädt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) dieser Tage wieder zum kostenlosen Gesundheits-Check. Doch, wer vorsorgen will, muss schnell sein – und erst einmal einen Termin „erwischen“ ...

Einmal im Jahr ist die Vorsorgeuntersuchung der Österreichischen Gesundheitskasse für alle dort Versicherten über 18 Jahren kostenlos. ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter rät: „Nehmen Sie sich Zeit dafür, denn je früher eine Erkrankung erkannt wird, desto besser und schonender kann sie behandelt werden.“ Gecheckt werden etwa Cholesterin- und Blutzuckerwerte oder der Blutdruck. Wer möchte, wird dann auch noch zu einem gesünderen Lebensstil beraten.

Grundsätzlich ein nettes – und sehr wichtiges – Angebot, nur wenn man auf einen Termin beim Internisten oder Praktiker gleich mehrere Monate warten muss, dann bringt der sprichwörtliche „gute Wille“ alleine nicht viel.

Denn in den knapp 300.000 Einladungen, die die ÖGK dieser Tage ausschickt, wird geraten, den Gesundheitscheck in einer Ordination eines niedergelassenen Arztes zu machen.

Ein kleiner „Krone“-Rundruf in den Wartezimmern der Bezirke beweist aber, dass man dazu sehr viel Geduld braucht. Der Rekord: Ein Villacher Kassenarzt hat für uns erst in acht Monaten, also im Juni, einen Termin zur Vorsorgeuntersuchung! In Völkermarkt geht es etwas schneller; wir werden im März eingebucht. Wer denkt, eine private Krankenversicherung beschleunigt das Prozedere, hat diesmal unrecht. Auch als „Selbstzahler“ müssen wir mindestens drei bis sechs Monate warten.

Ein Hoffnungsschimmer sind die Gesundheitszentren der ÖGK selbst. Dort geht es zumindest meistens schneller, zu einem Mediziner zu kommen. Wer will, kann sich sogar auf eine Warteliste stellen lassen, falls es zu kurzfristigen Ausfällen kommt.

Trotzdem sind Herr und Frau Österreicher brav, wenn es um ihre Gesundheit geht. Im Jahr 2024 haben knapp 1,5 Millionen Menschen eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen. Frauen sind übrigens „fleißiger“ beim Arztbesuch.

Wer unter 40 Jahre alt ist, sollte alle drei Jahre zur Vorsorge, alle über 40 sollten in zweijährigen Abständen zum Arzt.

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Kärnten

