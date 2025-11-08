Wer vorsorgen will, darf lange auf Termin warten

Ein kleiner „Krone“-Rundruf in den Wartezimmern der Bezirke beweist aber, dass man dazu sehr viel Geduld braucht. Der Rekord: Ein Villacher Kassenarzt hat für uns erst in acht Monaten, also im Juni, einen Termin zur Vorsorgeuntersuchung! In Völkermarkt geht es etwas schneller; wir werden im März eingebucht. Wer denkt, eine private Krankenversicherung beschleunigt das Prozedere, hat diesmal unrecht. Auch als „Selbstzahler“ müssen wir mindestens drei bis sechs Monate warten.