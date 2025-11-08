Wie Konditorei-Kette AIDA weltweit mitnaschen will

Der traditionelle Wiener Familienbetrieb AIDA stärkt seinen Umsatz-Kuchen mit neuen Filialen im Ausland. USA bis Arabien sind besonders interessant, Anfragen dazu gibt es aktuell viele. Auch in Österreich sucht Firmenchef Dominik Prousek weitere Standorte.
Interessenten aus Maryland in den USA sind gerade in Wien, mit zwei weiteren Amerikanern gibt es Gespräche, „und ich selbst war kürzlich in Kuwait. Wir haben eigentlich jede Woche mehrere Anfragen“, lächelt Dominik Prousek, Geschäftsführer der von seiner Familie 1913 gegründeten Konditorei-Firma AIDA.
