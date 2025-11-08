Rakuscha legt Funktion als Betriebsrat zurück

Im Juni 2024 übernahm Maximilian Rakuscha von Ronald Rabitsch die Funktion als Vorsitzender Zentralbetriebsrat aller Kabeg-Spitäler. Nun wechselt der 33-Jährige in die Privatwirtschaft. Mit der „Krone“ spricht er über seine Beweggründe.
Mit 21 Jahren trat Maximilian Rakuscha 2013 als Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger im Klinikum Klagenfurt seinen Dienst an. Noch im selben Jahr begann er sich dort als FSG-Mitglied im Betriebsrat zu engagieren. Nach dem Wechsel von Kabeg-Zentralbetriebsrat Roland Rabitsch in die Klagenfurter Stadtpolitik, übernahm der Hörtendorfer dessen Funktion als Vorsitzender und oberster Interessenvertreter von mehr als 8000 Kärntner Spitalsangestellten. Diese Funktion legt er nun jedoch zurück, mit 1. Dezember beginnt Rakuscha für einen großen internationalen Pflegeheimbetreiber zu arbeiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.