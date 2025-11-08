„Blut-Regel“ wird gelockert – Deutsche stinksauer

Kritik aus Deutschland

Der deutsche Verband ist gegen die Lockerung im Springreiten. „Ich halte das für einen klaren Fehler“, sagte dessen Präsident Martin Richenhagen. „Blut hat im Pferdesport nichts zu suchen.“ Das Thema stehe „sinnbildlich für unseren Umgang mit dem Pferd. Wenn ein Pferd durch den Reiter verursacht blutet, kann es nicht weiter am Wettbewerb teilnehmen. Das ist eine Frage des Respekts und der Verantwortung.“