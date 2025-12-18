Ja, Assistenzhunde dürfen im Taxi fahren!

Beförderungspflicht

Bei der Taxi-Standesvertretung in der Wirtschaftskammer hat man für die Beförderungs-Verweigerung kein Verständnis. „Es gibt eine klare gesetzliche Regelung: Für Assistenzhunde besteht eine Beförderungspflicht ohne Maulkorb“, so die Auskunft auf Anfrage der Ombudsfrau. Im Falle der Verweigerung eines Lenkers, Assistenzhunde zu befördern, empfehle man, die Polizei zu kontaktieren. Grundsätzlich haben in Wien aber alle Fahrgäste die Möglichkeit, über die in Fahrzeugen angebrachten QR-Codes oder über die Webseite taxifeedback.at Rückmeldungen zu Fahrt, Lenker bzw. Fahrzeug abzugeben. Diese werden von der Taxi-Innung gesichtet und bei Bedarf an die Beschwerdekommission weitergeleitet.