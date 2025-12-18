Vorteilswelt
„Krone“-Ombudsfrau

Ja, Assistenzhunde dürfen im Taxi fahren!

Ombudsfrau
18.12.2025 11:17
Assistenzhund bei der Arbeit. Er darf überall hin mit und braucht keinen Maulkorb.
Assistenzhund bei der Arbeit. Er darf überall hin mit und braucht keinen Maulkorb.(Bild: Eva Manhart)

Die Vierbeiner MÜSSEN laut Gesetz sogar mitgenommen werden. Dennoch kommt es immer wieder zu Problemen. In drei Fällen ist nun eine sogenannte Schlichtung im Sozialministerium anhängig.

Seit zehn Jahren ist gesetzlich geregelt, dass Assistenzhunde überallhin mitgenommen werden dürfen. In Supermärkte, Museen, Lokale und eben auch in Taxis. Dennoch kommt es immer wieder zu Problemen, wie der Wiener Verein Be Different Dog’s berichtet. Gründerin Christine Utrata ist selbst Mutter einer behinderten Tochter, die im Alltag von Assistenzhund „Balu“ begleitet wird.

Hund wurde Taxi verweigert
Erst im Sommer sei es zu einem besonders gravierenden Fall bei einem Taxistandplatz gekommen. Drei Fahrer hätte die Mitnahme eines Assistenzhundes beinhart abgelehnt. In allen drei Fällen ist nun eine sogenannte Schlichtung im Sozialministerium anhängig.

Beförderungspflicht
Bei der Taxi-Standesvertretung in der Wirtschaftskammer hat man für die Beförderungs-Verweigerung kein Verständnis. „Es gibt eine klare gesetzliche Regelung: Für Assistenzhunde besteht eine Beförderungspflicht ohne Maulkorb“, so die Auskunft auf Anfrage der Ombudsfrau. Im Falle der Verweigerung eines Lenkers, Assistenzhunde zu befördern, empfehle man, die Polizei zu kontaktieren. Grundsätzlich haben in Wien aber alle Fahrgäste die Möglichkeit, über die in Fahrzeugen angebrachten QR-Codes oder über die Webseite taxifeedback.at Rückmeldungen zu Fahrt, Lenker bzw. Fahrzeug abzugeben. Diese werden von der Taxi-Innung gesichtet und bei Bedarf an die Beschwerdekommission weitergeleitet.

Meldungen über Diskriminierung
Christine Utrata, die mit ihrem Verein Schlichtungen begleitet, kennt mehrere ähnliche Fälle. „Der Alltag für Menschen mit Behinderung ist oftmals eine Herausforderung. Dass dies noch durch solche Diskriminierungen erschwert wird, ist äußerst mühsam. Ganz besonders sind auch die Menschen mit ihren Blindenführhunden betroffen. Auch hier gibt es etliche Meldungen bei uns.“

Bitte daher: Assistenzhunde dürfen einsteigen!

