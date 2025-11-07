KZ-Häftlinge fanden Gräber aus der Bronzezeit

„Die prähistorischen Funde wurden noch nie gezeigt“, sagt Wahl. Es sind ausgewählte Repliken zu sehen. Man widmet sich aber auch der Instrumentalisierung der Funde durch die Nazis und dem Leben der KZ-Insassen. Weiters ist die Ruine Spilberg ein Thema, hier mussten Häftlinge ebenfalls graben. Diese belastete Geschichte wird u.a. von einer Initiative rund um Robert Hofstadler aufgearbeitet.