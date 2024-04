Gaza-Geiseln berichten von „Rückkehr aus Hölle“

Amit S. erzählt in einem ausführlichen Interview mit der „New York Times“ von ihrem Missbrauch in Gefangenschaft. Ein Wachmann „richtete die Waffe auf mich und zwang mich, eine sexuelle Handlung an ihm vorzunehmen“, so die 40-Jährige. Sie ist die einzige ehemalige Geisel, die den Mut aufbrachte und explizit sexuelle Gewalt beschrieb – bislang.