Rosie Huntington-Whiteley genießt Auszeit in Tirol

Topmodel Rosie Huntington-Whiteley outet sich aktuell als echter Österreich-Fan! Die Schönheit genießt nämlich eine kleine Auszeit von ihrem stressigen Alltag in Tirol. Und scheint gar nicht genug davon zu bekommen, Fotos der wundervollen Bergkulisse mit ihren Fans zu teilen.
„Zufluchtsort in den Bergen in Österreich“, schrieb Huntington-Whiteley auf Instagram zu einer Bildergalerie, in der sie Eindrücke von ihrem Urlaub in Tirol mit ihren Fans teilt. Zu sehen ist das Topmodel da etwa in ihrer Luxus-Herberge auf 1550 Metern in der Nähe von Ehrwald, wie eine Verlinkung verrät.
Klicken Sie sich hier durch die Bilder von Rosie Huntington-Whiteleys Urlaub in Tirol:
Topmodel posiert vor imposanter Bergkulisse
Vor allem aber scheint es der feschen Britin die unbeschreibliche Naturlandschaft angetan zu haben. Denn Huntington-Whiteley scheint gar nicht müde zu werden, sich vor der beeindruckenden Bergkulisse ablichten zu lassen – mal im weißen Fake-Fur-Mantel, mal in coolem Outdoor-Outfit aus Puffer Jacket, mit XXL-Schal um den Hals und mit Cowboyhut am Kopf.
Und auch an ihrem Ausflug zu einem der umliegenden Gebirgsseen hat die 38-Jährige sichtlich Gefallen gefunden, die gleich mehrere Fotos und Videos von diesem besonderen Ort mit ihren Fans teilte.
Urlaub mit ihren Freundinnen
Die alpine Auszeit genoss Rosie Huntington-Whiteley allerdings nicht mit Ehemann und Action-Held Jason Statham sowie ihren zwei Kindern. Wie ein weiteres Foto nämlich verrät, war der Abstecher nach Tirol ein Mädelstrip der Extraklasse.
Aber wer weiß: Vielleicht hat die schöne Rosie ja bei diesem Urlaub ihr Herz an unser schönes Österreich verloren und bringt beim nächsten Trip dann auch ihre Familie mit ...
