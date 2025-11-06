Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Diskriminierung“

ÖAMTC übt scharfe Kritik an Entwurf zu Helmpflicht

Österreich
06.11.2025 11:25
Die Regierung will eine Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer bis 16 Jahre. Dem ÖAMTC geht das nicht ...
Die Regierung will eine Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer bis 16 Jahre. Dem ÖAMTC geht das nicht weit genug.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Der ÖAMTC hat am Donnerstag Anpassungen am Entwurf zur geplanten Gesetzesnovelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) rund um die Einführung einer Helmpflicht für Fahrer von E-Scootern und E-Bikes bis zum Alter von 16 bzw. 14 Jahren gefordert. Der Entwurf lasse an Treffsicherheit vermissen, erklärte ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé.

0 Kommentare

„Bei den E-Scooter-Unfällen sind nur 14 Prozent aller Verunglückten 13 bis 16 Jahre alt“, sagte Nosé.

Bei den E-Bikes sei der Vorschlag noch weiter weg von der Praxis, hieß es. „Nur zwei Prozent der Verunglückten waren 13 bis 14 Jahre alt – hier sehen wir die mit Abstand höchsten Zahlen in der Altersgruppe von 55 bis 67 Jahren.“

Grafik: Helmpflicht und Verletzungshäufigkeit

Das Balkendiagramm zeigt die Zahl der verletzten E-Bike- und E-Scooter-Fahrenden in den Jahren 2023 und 2024 nach Alter. Bei E-Bikes gibt es die meisten Verletzten im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Bei E-Scootern ist die Zahl der Verletzten bei Jugendlichen am höchsten und nimmt mit steigendem Alter ab. Die künftige Helmpflicht gilt für E-Bike-Fahrende bis 14 Jahre und für E-Scooter-Fahrende bis 16 Jahre. Quelle: ÖAMTC.
Zitat Icon

Der jetzige Vorschlag ist eigentlich nur eine Diskriminierung von Jugendlichen.

Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung

Nosé sprach von „einer Themenverfehlung“. „Der jetzige Vorschlag ist eigentlich nur eine Diskriminierung von Jugendlichen“, ergänzte Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung.

Unfall mit einem E-Bike (Symbolbild)
Unfall mit einem E-Bike (Symbolbild)(Bild: studio4pic - stock.adobe.com)

ÖAMTC: Helmpflicht ohne Alterseinschränkung unumgänglich
Für E-Scooter sei aus Sicht des ÖAMTC – angesichts dramatisch steigender Unfallzahlen – eine Helmpflicht ohne Alterseinschränkung unumgänglich. Für E-Bikes plädierten Wiesinger und Nosé für eine „gesetzliche Gedächtnisstütze“ in Form einer Helmpflicht ohne Strafandrohung – nach dem Vorbild der Radhelmpflicht für Kinder. Dort liege die Tragequote bei annähernd 100 Prozent.

Lesen Sie auch:
Auf dem E-Scooter ohne Helm in vollem Karacho durch den Verkehr – das soll es bald nicht mehr ...
Hohe Unfallquote
Helmpflicht auf E-Bikes und E-Scootern soll kommen
05.07.2025
Minister alarmiert
Biker und Scooter verstärkt im Visier der Polizei
04.11.2025
Mehr Aufklärung nötig
Wieso das Unfallrisiko am E-Scooter höher ist
12.06.2025

Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang auf eine Entscheidung des OGH aus dem April 2025, wonach bei etwaigen Schadensersatzforderungen – unabhängig von der Schuldfrage – eine Verminderung eintrete, wenn kein Helm getragen worden sei.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
129.297 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
109.926 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
100.411 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Österreich
Besuch in Österreich
Anti-Folter-Komitee attestiert uns Personalmangel
Altersunterschiede
Neue Umfrage: So viele Österreicher trennen Müll
Opfer ausgenommen
„Magister Gruber“ hatte es auf Bares abgesehen
Schmuck der Kaiserin
Habsburger-Schatz nach 100 Jahren aufgetaucht
„Diskriminierung“
ÖAMTC übt scharfe Kritik an Entwurf zu Helmpflicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf