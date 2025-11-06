ÖFB-Ass am Scheideweg: Neuer Vertrag oder Abschied

Doch wie es nach dieser Saison bei ihm sportlich weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Sein Vertrag in Leipzig läuft im Sommer aus – der Bundesligist soll laut „Sky“ an einer Verlängerung interessiert sein. Und Schlager? Der zögert noch und möchte sich seine Situation und Optionen noch genauer durch den Kopf gehen lassen.