Drama in Südkorea
Einsturz an Kraftwerk: Sieben Menschen verschüttet
Alarm in Südkorea: Nach einem Einsturz an einem Kraftwerk werden derzeit sieben Menschen vermisst. Ein Teil des Kraftwerks des Energiekonzerns Korea East-West Power im südöstlichen Ulsan sei kollabiert und habe mehrere Menschen verschüttet, teilte die Feuerwehr mit.
Aufnahmen vom Unfallort zeigen ein umgestürztes und zerstörtes Stahlgebäude. Es soll sich um einen Kesselturm handeln.
Zwei Menschen seien laut Behördenangaben gerettet worden, mindestens sieben weitere würden noch vermisst. Such- und Rettungseinsätze dauern an.
„Höchste Priorität“
Südkoreas Regierungschef Kim Min Seok wies alle Ministerien an, „jegliches verfügbare Personal und Material zu mobilisieren und der Rettung der Verschütteten höchste Priorität einzuräumen“.
Anrainer des Kraftwerks würden aus dem Gebiet evakuiert. Berichten zufolge ereignete sich das Unglück während Vorbereitungen zum Abriss des stillgelegten Kraftwerks.
