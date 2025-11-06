Vorteilswelt
Drama in Südkorea

Einsturz an Kraftwerk: Sieben Menschen verschüttet

Ausland
06.11.2025 11:05
Das Unglück ereignete sich während Vorbereitungen zum Abriss des stillgelegten Kraftwerks.
Das Unglück ereignete sich während Vorbereitungen zum Abriss des stillgelegten Kraftwerks.(Bild: AFP/HANDOUT)

Alarm in Südkorea: Nach einem Einsturz an einem Kraftwerk werden derzeit sieben Menschen vermisst. Ein Teil des Kraftwerks des Energiekonzerns Korea East-West Power im südöstlichen Ulsan sei kollabiert und habe mehrere Menschen verschüttet, teilte die Feuerwehr mit.

Aufnahmen vom Unfallort zeigen ein umgestürztes und zerstörtes Stahlgebäude. Es soll sich um einen Kesselturm handeln.

Zwei Menschen seien laut Behördenangaben gerettet worden, mindestens sieben weitere würden noch vermisst. Such- und Rettungseinsätze dauern an.

Der eingestürzte Kesselturm
Der eingestürzte Kesselturm(Bild: AFP)

„Höchste Priorität“
Südkoreas Regierungschef Kim Min Seok wies alle Ministerien an, „jegliches verfügbare Personal und Material zu mobilisieren und der Rettung der Verschütteten höchste Priorität einzuräumen“.

Anrainer des Kraftwerks würden aus dem Gebiet evakuiert. Berichten zufolge ereignete sich das Unglück während Vorbereitungen zum Abriss des stillgelegten Kraftwerks.

