Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer ausgenommen

„Magister Gruber“ hatte es auf Bares abgesehen

Wien
06.11.2025 11:46
Die Pensionistin wurde Oper einer dreisten Betrügerbande.
Die Pensionistin wurde Oper einer dreisten Betrügerbande.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Um ein Vermögen gebracht wurde eine 75-jährige Pensionistin aus Wien: Die Frau erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, der ihr die Mär von einer kriminellen Bankangestellten auftischte, die angeblich versucht hatte, Geld vom Konto der Seniorin abzuheben. Der „Polizei-Oberinspektor“ war jedoch ein Betrüger ... 

0 Kommentare

Dessen bewusst wurde sich schließlich auch die Betrogene, und zwar zu nachtschlafender Zeit gegen 2.45 Uhr am Donnerstag. Denn da griff die Frau zum Telefon und meldete den Vorfall bei der Exekutive. 

Krude Geschichte aufgetischt
Doch von Anfang an: Dienstagmittag bereits hatte die 75-Jährige aus Floridsdorf einen Anruf erhalten. Der Mann am Telefon gab sich als Oberinspektor Magister Gruber von der Landespolizeidirektion Wien aus. Er erklärte der Frau laut ihren Aussagen äußerst überzeugend, dass eine Bankangestellte jener Filiale, in der die Pensionistin Kundin ist, versucht habe, Geld vom Konto abzuheben. „Um angeblich Fingerabdrücke von Bargeld und Wertgegenständen sichern zu können, solle sie ihr Vermögen der Polizei übergeben“, so Polizeisprecher Markus Dittrich. 

Danach folgte das leider bereits übliche Vorgehen bei ebendieser Betrugsmasche. Die Frau erhielt die Anweisung, Bargeld aus der Wohnung einem vermeintlichen Polizeikollegen zu übergeben. 40.000 Euro übergab die Pensionistin dem Unbekannten.

Warnung der Polizei

  • Die Polizei verlangt niemals Geld von Ihnen als Lockmittel oder zur Beweissicherung.
  • Beenden Sie verdächtige Telefonate und wählen Sie 133.
  • Nennen Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen.
  • Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auch von der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter der Telefonnummer 0800-216-346 oder per Mail unter lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention@polizei.gv.at.

Sprechverbot in Bank erteilt
Im Anschluss daran wurde ihr auch noch ein Taxi geschickt, mit dem sie zu ihrer Bankfiliale fuhr. Dort leerte sie auch noch den Inhalt des Banksafes, Schmuck und Golddukaten. „Zuvor wurde sie angewiesen, mit niemandem in der Bank zu sprechen“, so Dittrich. Auch diese Wertsachen übergab sie dem Kriminellen.

In der Nacht darauf wurde die Frau schließlich stutzig. In Summe verlor sie ein Vermögen in der Höhe von 158.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
7° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
6° / 12°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
6° / 13°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
129.297 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
109.926 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
100.411 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Wien
Pkw war gestohlen
Auto krachte gegen Bus: Lenker erst 12 Jahre alt!
Opfer ausgenommen
„Magister Gruber“ hatte es auf Bares abgesehen
Suche nach Quartett
Blutiger Angriff: Wirt in Wien mit Messer verletzt
Wurde 84 Jahre alt
Ehemaliger Rektorenchef Peter Skalicky gestorben
Hohe Wachsamkeit
Christkindlmärkte: Polizei erhöht die Präsenz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf