„Magister Gruber“ hatte es auf Bares abgesehen

Krude Geschichte aufgetischt

Doch von Anfang an: Dienstagmittag bereits hatte die 75-Jährige aus Floridsdorf einen Anruf erhalten. Der Mann am Telefon gab sich als Oberinspektor Magister Gruber von der Landespolizeidirektion Wien aus. Er erklärte der Frau laut ihren Aussagen äußerst überzeugend, dass eine Bankangestellte jener Filiale, in der die Pensionistin Kundin ist, versucht habe, Geld vom Konto abzuheben. „Um angeblich Fingerabdrücke von Bargeld und Wertgegenständen sichern zu können, solle sie ihr Vermögen der Polizei übergeben“, so Polizeisprecher Markus Dittrich.