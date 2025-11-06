Neue Umfrage: So viele Österreicher trennen Müll

Altersunterschiede bei den Mülltrennenden

Bei den Mülltrennenden zeigten sich gewisse Altersunterschiede. Im Querschnitt trennen 90 Prozent, bei den über 50-Jährigen sind es gar 96 Prozent. Hingegen sind es bei den 16- bis 29-Jährigen „nur“ 76 Prozent. Die Entwicklung zeigt laut „Österreich sammelt“ aber in die richtige Richtung: 34 Prozent gaben an, genauer zu trennen als noch vor einem Jahr – vor allem jüngere Befragte (39 Prozent). Ein möglicher Hintergrund laut der Initiative: Mit 1. Jänner 2025 wurde österreichweit die gemeinsame Sammlung von Leicht- und Metallverpackungen sowie das Einwegpfand eingeführt, begleitet von umfassenden Aufklärungskampagnen.