Bekannten erstochen: OLG bestätigte nun das Urteil

Urteil nun rechtskräftig

Nachdem vom Obersten Gerichtshof (OGH) die Nichtigkeitsbeschwerde bereits abgewiesen wurde, ging es am Donnerstag bei der Berufungsverhandlung vor dem OLG noch um die Strafhöhe. Verteidiger Essl betonte dabei, dass sich „das Delikt spontan zugetragen hat und nicht geplant war“. Das Küchenmesser, mit dem die Tat begangen worden sei, sei außerdem „nur durch Zufall griffbereit gewesen“. Zudem sei sein Mandant bei der Tat aufgrund des Einflusses von „Alkohol, Kokain und Psychopharmaka“ in seiner Zurechnungsfähigkeit stark beeinträchtigt gewesen, was in der Strafzumessung im Mai zu wenig „gewürdigt wurde“.