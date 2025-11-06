Tier-Drama: Rätsel um totes Pferd im Burgenland

Die Besitzerin fand ihr Tier reglos im Gras – für das geliebte Pferd kam jede Hilfe zu spät. Die herbeigerufene Tierärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Aufgrund der Symptomatik bestand der Verdacht einer Vergiftung. Um Klarheit zu schaffen, wird das Pferd nun an der Veterinärmedizinischen Universität obduziert.