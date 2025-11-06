Vorteilswelt
Erneut Vergiftung?

Tier-Drama: Rätsel um totes Pferd im Burgenland

Burgenland
06.11.2025 11:14
Das Tier wurde von seiner Besitzerin reglos in der Wiese entdeckt (Symbolbild).
Das Tier wurde von seiner Besitzerin reglos in der Wiese entdeckt (Symbolbild).(Bild: Nikolai Tsvetkov - stock.adobe.com)

Schock in Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf) im Burgenland! Auf einer Weide wurde am Mittwochvormittag ein Pferd leblos aufgefunden – und erneut besteht der dringende Verdacht auf eine Vergiftung. Die Polizei ermittelt.

Die Besitzerin fand ihr Tier reglos im Gras – für das geliebte Pferd kam jede Hilfe zu spät. Die herbeigerufene Tierärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Aufgrund der Symptomatik bestand der Verdacht einer Vergiftung. Um Klarheit zu schaffen, wird das Pferd nun an der Veterinärmedizinischen Universität obduziert.

Bereits vor rund einem Jahr erschütterte ein ähnlicher Fall die Gegend. Damals starb ebenfalls ein Pferd – ein weiteres konnte damals noch gerettet werden.

