Angst in Wolgograd
Tödlicher Drohnenschwarm trifft wieder Russland
Die russische Millionenstadt Wolgograd (früher Stalingrad) ist von ukrainischen Drohnen heimgesucht worden. Dabei wurde offenbar ein Wohnhaus getroffen, mindestens ein Bewohner überlebte die Attacke nicht. Auch ein Kraftwerk in Kostroma geriet ins Visier der unbemannten Fluggeräte.
In der Nacht auf Donnerstag hätten russische Luftabwehrkräfte einen massiven Drohnenschwarm abgewehrt, berichtete der Gouverneur Andrej Botscharow. Dabei sei ein 48 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Auch sei in der Folge ein Brand ausgebrochen.
Ebenfalls von Drohnen erreicht wurde die Region Kostroma:
Die Einsatzkräfte würden nun die Folgen des Angriffs beseitigen, gab der Gouverneur bekannt. Dem Telegram-Kanal Astra zufolge wurde bei der Stadt zudem das Kraftwerk angegriffen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.