Christkindlmärkte: Polizei erhöht die Präsenz

Konkrete Hinweise auf eine Gefährdungslage gebe es aktuell laut Innenministerium zwar nicht, jedoch wird weiterhin die Gefahr möglicher Terroranschläge als hoch eingestuft. „Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst analysiert laufend nationale und internationale Entwicklungen im Bereich des Extremismus und Terrorismus“, so das BMI in einer Aussendung am Donnerstag. Dementsprechend werden auch Maßnahmen fortlaufend angepasst.