Hohe Wachsamkeit

Christkindlmärkte: Polizei erhöht die Präsenz

Wien
06.11.2025 10:51
Die Polizei erhöht auch im heurigen Advent wieder die Präsenz (Symbolbild).
Die Polizei erhöht auch im heurigen Advent wieder die Präsenz (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Auch im heurigen Jahr steht Sicherheit zur Weihnachtszeit an erster Stelle. Aus diesem Grund werden die Christkindlmärkte in ganz Österreich seitens der Polizei wieder verstärkt überwacht. 

Konkrete Hinweise auf eine Gefährdungslage gebe es aktuell laut Innenministerium zwar nicht, jedoch wird weiterhin die Gefahr möglicher Terroranschläge als hoch eingestuft. „Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst analysiert laufend nationale und internationale Entwicklungen im Bereich des Extremismus und Terrorismus“, so das BMI in einer Aussendung am Donnerstag. Dementsprechend werden auch Maßnahmen fortlaufend angepasst.

Auch Diebe haben Hochzeit
Doch auch andere Kriminelle haben zur Weihnachtszeit Hochsaison. Taschen- und Trickdiebe finden auf Christkindlmärkten perfekte Bedingungen vor, um zuzuschlagen. Deshalb wird auch in diesem Zusammenhang zur besonderen Vorsicht gemahnt. 

Präventionstipps der Polizei

  • Wertsachen nah am Körpertragen – am besten in verschlossenen Innentaschen; Handtaschen und Rucksäcke stets komplett schließen.
  • In Menschenmengen aufmerksam bleiben – besonders beim Anstellen oder im Gedränge.
  • Misstrauisch bei Ablenkung durch Unbekannte – viele Diebstähle passieren in diesen Momenten.
  • Nur wenig Bargeld mitnehmen – bargeldlos zahlen, wo möglich.
  • Bei Diebstahl sofort die Polizei verständigen und Bank- oder SIM-Karten sperren lassen.

„Sichtbare Fußstreifen“
„Der Auftrag an alle Landespolizeidirektionen ist klar: Die Menschen sollen einen sicheren und schönen Advent feiern können. Zivile Beamte des Verfassungsschutzes und auch robust ausgerüstete Einheiten der Polizeidirektionen werden als sichtbare Fußstreifen präsent sein“, so Innenminister Gerhard Karner.

