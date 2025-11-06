Vorteilswelt
Besuch in Cherson

Angelina Jolie erneut trotz Krieg in der Ukraine

Society International
06.11.2025 07:04
Angelina Jolie soll erneut die Ukraine besucht haben.
Angelina Jolie soll erneut die Ukraine besucht haben.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)

Angelina Jolie (50) ist Medienberichten zufolge erneut in die kriegsgeplagte Ukraine gereist.

Örtliche Medien veröffentlichten Bilder der Schauspielerin, wie sie zusammen mit Kindern mutmaßlich in einem Bombenschutzkeller im südukrainischen frontnahen Cherson sitzt. 

Mit Schutzweste in Cherson
Andere Aufnahmen, die in sozialen Netzwerken kursierten, zeigten die Jolie mit einer Schutzweste einer Hilfsorganisation. Eine offizielle Bestätigung für den Besuch lag allerdings nicht vor.

Jolie hatte nach dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 in die Ukraine das Land bereits im April desselben Jahres mit einem unangekündigten Besuch überrascht. Sie traf damals vom Krieg betroffene Kindern im westukrainischen Lwiw, was Begeisterung ausgelöst hatte.

