Beagle „Manni“ nach 26 Tagen endlich zu Hause

So süß und unschuldig der Blick von Beagle „Manni“ auch ist: in Wirklichkeit steckt ein waschechter Abenteurer in dem kleinen Hund. „Manni“ war seinen Besitzern während eines Spaziergangs in der Stadt Salzburg entkommen, nachdem er sich aus dem Halsband losgerissen hatte. Ganze 26 Tage dauerte die Suche nach dem kleinen Ausreißer.