Er war entlaufen

Beagle „Manni“ nach 26 Tagen endlich zu Hause

Salzburg
05.11.2025 16:15
Manni riss sich aus seinem Halsband los und türmte
Manni riss sich aus seinem Halsband los und türmte(Bild: www.facebook.com/susanne.gruber.583)

So süß und unschuldig der Blick von Beagle „Manni“ auch ist: in Wirklichkeit steckt ein waschechter Abenteurer in dem kleinen Hund. „Manni“ war seinen Besitzern während eines Spaziergangs in der Stadt Salzburg entkommen, nachdem er sich aus dem Halsband losgerissen hatte. Ganze 26 Tage dauerte die Suche nach dem kleinen Ausreißer. 

Noch am selben Tag, an dem „Manni“ seinen neuen Besitzern übergeben wurde, entlief der kleine Beagle. Er riss sich Mitte Oktober während eines Spaziergangs aus dem Halsband los. Für seine Besitzer und den freiwilligen Suchtrupp des Vereins Hundeengel-Salzburg begann eine wahrliche Odyssee, um Manni wiederzufinden.

Sobald er einen Menschen in seiner Nähe entdeckt hat, war er in Panik und ist geflüchtet.

Susanne Gruber vom Verein Hundeengel-Salzburg

Dabei sah es kurzzeitig gar nicht gut aus: denn er wurde auch am Bahnhof, mitten auf den Gleisen, dann rund um den Bahnhof, immer in der Nähe der Gleise, gesichtet. Eine gefährliche Situation, die böse hätte enden können.

„Sobald er jedoch einen Menschen in seiner Nähe entdeckt hat, war er in Panik und ist geflüchtet. Futterstelle eingerichtet, Lebendfalle gestellt – keine Chance“, berichtet Susanne Gruber vom Verein Hundeengel-Salzburg.

Manni riss Rehkitz, um bei Kräften zu bleiben
Die Hundefreunde gaben jedoch nicht auf, setzten sich auch mit der Jägerschaft in Verbindung, nachdem „Manni“ nach einigen Tagen in ländlichere Gefilde weitergezogen war und in Oberndorf ein Rehkitz gerissen hatte, um bei Kräften zu bleiben.

Mit einer Lebendfalle gelang es schließlich, den abenteuerlustigen Beagle einzufangen. Fast einen Monat, nachdem er ausgerissen war.

So sehr sich seine Besitzer auch über die Heimkehr ihres Lieblings freuen, haben sie sich jedoch dazu entschieden, „Manni“ an das Tierheim Hallein abzugegeben. Sie waren mit der Odyssee schlichtweg überfordert. Im Halleiner Tierheim steht „Manni“ nun zur Vermittlung bereit. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

