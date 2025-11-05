Supermond strahlt riesig am Salzburger Himmel

Seit dem späten Nachmittag steht heute, Mittwoch, der Mond riesig über dem Bundesland. Ein sogenannter Supermond leuchtet hell und so groß wie nie in diesem Jahr über Salzburg.
In den Abend- und Nachtstunden von heute, Mittwoch, und morgen, Donnerstag, strahlt der Mond riesig über Österreich. Ein sogenannter Supermond, der größte Vollmond des Jahres, ist am Himmel zu erkennen.
Der Mond ist derzeit näher an der Erde ist als gewöhnlich. In etwa 30.000 Kilometer beträgt der Abstand zur Erdoberfläche. Die Leuchtkraft ist allein deswegen größer.
Dank bester Wetterbedingungen in weiten Teilen Österreichs war der Mond bestens zu sehen. Egal, ob mit freiem Auge oder mit Fotoapparat oder Teleskop.
